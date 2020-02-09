يزبك: “صفقة القرن” مؤامرة لن تمر

أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن ما تسمى “صفقة القرن” التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤامرة لن تمر رغم رهان الأمريكيين على بعض أنظمة دول المنطقة.

وقال الشيخ يزبك في كلمة له في بعلبك اليوم أن وحدة الشعب الفلسطيني وتبني خيار المقاومة هما السبيل لإفشال هذه المؤامرة في حين رأى رئيس تكتل بعلبك-الهرمل النائب حسين الحاج حسن أن ” صفقة القرن ” ولدت ميتة وأن الشعب الفلسطيني سيسقطها.

ولفت إلى أن واشنطن هي المسؤولة عن تدهور الوضع الاقتصادي الذي تمر به لبنان بهدف تمرير هذه الصفقة المشؤومة.

من جهته قال المستشار الثقافي في السفارة الإيرانية في لبنان الدكتور عباس خامه يار إن”صفقة القرن التي أعلنها ترامب ليس لها أي قيمة أو معنى بالنسبة للشعب الفلسطيني” مجدداً التأكيد على وقوف إيران إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومتهم حتى تحرير أرضهم واستعادة حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

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