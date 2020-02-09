مقتل جندي جزائري بتفجير إرهابي جنوب البلاد

قتل جندي جزائري اليوم جراء تفجير إرهابي انتحاري استهدف مقرا للجيش الوطني الشعبي في ولاية برج باجي مختار جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزارة الدفاع قولها في بيان:”تم استهداف مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم بمنطقة تيمياوين الحدودية ببرج باجي مختار-الناحية العسكرية السادسة من قبل انتحاري كان على متن مركبة رباعية الدفع مفخخة وفور كشفها تمكن الجندي المكلف مراقبة المدخل من إحباط محاولة دخول هذه المركبة بالقوة غير أن الانتحاري قام بتفجير مركبته متسببا بمقتل الجندي الحارس”.

وأكد البيان عزم الجيش الجزائري على مواصلة مكافحة الإرهاب وتعقب المجرمين عبر كامل التراب الوطني حفاظا على أمن واستقرار البلاد.

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