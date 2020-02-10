مخالفات بالجملة في أسواق الحسكة.. والجهات المعنية تتصدى

خليل اقطيني:

شددت الجهات المعنية في الحسكة من رقابتها على الأسواق في مختلف أنحاء المحافظة، وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك- المهندس اغناطيوس كسبو أن المديرية كثفت من دوريات الرقابة التموينية على الأسواق بهدف منع التعامل بغير الليرة السورية وضبط الأسعار التي تشهد في هذه الفترة ارتفاعاً واضحاً لمختلف السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية، فقد ارتفع سعر كيلو اللحوم الحمراء من 5 آلاف إلى 7 آلاف ليرة ووصل سعر كيلو الفروج الحي إلى 1600 ليرة.

وأوضح كسبو أن الحملة التي تنفذها دوريات الرقابة التموينية على الأسواق لا تزال مستمرة وقد أسفرت عن ضبط 21 بائعاً وتاجراً مخالفاً بمخالفات متنوعة،منها 10 مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار و3 تتعلق بتقاضي أجر زائد،بعضها يتعلق بأجور بدل أداء الخدمات وخاصة فرض أجور زائدة من قبل أصحاب مجموعات التوليد الاحتياطية (الأمبيرات) وبقية المخالفات تتعلق بالغش والتدليس وإنتاج خبز مخالف للمواصفات والبيع بسعر زائد، كما قامت دوريات الرقابة التموينية بسحب 5 عينات من مواد مختلفة بهدف تحليلها في المخبر والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها المواصفات وبينت نتائج التحليل أن 4 عينات مخالفة وعينة واحدة فقط مطابقة للمواصفات والمقاييس السورية.

وأكد كسبو أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك قامت بتنظيم الضبوط واتخذت كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

من جانبه قال مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة الحسكة- باسل العباوي: إن دوريات الرقابة الصحية كثفت بدورها من رقابتها على الأسواق وتمكنت من ضبط 27 مخالفة وقامت بتنظيم الضبوط الصحية بحق المخالفين ووجهت للباعة والتجار والمستثمرين 143 إنذاراً صحياً بسبب عدم تقيدهم بالشروط الصحية وعدم التزامهم بقواعد النظافة العامة، كما تمكنت الدوريات من مصادرة 15 كيلوغراماً من اللحم المفروم ومعلبات «مرتديلا» وبهارات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، وتم إتلاف المواد المصادرة حسب الأصول واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.

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