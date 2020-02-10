جديد معمل الزيوت الصناعية في حمص خط الفرامل والشحوم للاستغناء عن الاستيراد

حمص ـ إسماعيل عبد الحي:

أوضح الدكتور المهندس صبحي الحسن-مدير معمل مزج الزيوت الصناعية التابع لمصفاة حمص ل«تشرين» أن إطلاق العمل بخط إنتاج سائل الفرامل في المعمل يأتي في ظل تزايد الطلب على زيت سائل فرامل وزيت مانع التجمد وذلك بغية الاستغناء عن المستورد منها فتمت إضافة خط جديد لإنتاج سائل مانع تجمد وسائل فرامل بأياد وخبرات وطنية وبدأ المعمل مؤخراً بإنتاج سائل الفرامل الجديد بمواصفات عالية الجودة تضاهي السائل المستورد، وأشار إلى أن الخط يتألف من مجموعة خزانات للمواد الأساسية وتجهيزات إنتاجية أخرى تم ربطها مع الخط القديم بهدف توفير شراء آلات تعبئة جديدة وبالتالي أتاحت هذه العملية توفير مبالغ مالية كبيرة جداً وإنتاج مادة عالية الجودة وفق المواصفات القياسية السورية كانت تستورد بالقطع الأجنبي. منوها بأن الإنتاج الجديد يأتي استكمالاً للإنجازات التي قام بها معمل الزيوت منذ الربع الأول من عام 2018 التي تمثلت في إصلاح زيوت الضواغط الغازية الخاصة في الشركة العامة للغاز (حقول جنوب المنطقة الوسطى) حيث تم الاستغناء عن الزيوت ذات المنشأ الأمريكي وتصنيع أكثر من عشرة أنواع من زيوت كانت تستورد لمصلحة القطاع العام سابقاً. وأكد الحسن أنه تمت تجربة زيت الفرام الجديد على مجموعة من السيارات وأثبتت فعالية المادة وجودتها بشكل كبير وخاصة مادة مانع التجمد ذات المواصفات العالية الجودة والعالمية وأن كل ذلك تم بمهارات الكادر الفني وتم ربط الخط الجديد مع خط إنتاج وتعبئة العبوات البلاستيكية مؤكداً أن المستخدمين للزيت لاحظوا الفرق الكبير في النوعية، كما أن سعره أقل بنسبة 30 في المئة من أسعار المواد المستوردة بالمواصفة ذاتها. ويتراوح الإنتاج الشهري بحدود 200 ألف (غالون) ويمكن زيادته للخمسمئة ألف وأكثر وذلك حسب استجرار شركة المحروقات للمادة, مبيناً أن إنتاج المعمل من زيت سادكوب يلقى رواجاً كبيراً بين المستخدمين.

وعن إنتاج المعمل بيّن الحسن أنه ينتج زيوتاً متعددة الدرجات لاستخدام محركات المازوت والبنزين وغيرها وجميعها بمواصفات عالمية وأسعار منافسة، والمعمل الذي أنشئ 2004 تتم صيانته وتشغيله ومعالجة كل مشكلاته الإنتاجية عبر الخبرات والكوادر الوطنية وفي خطة العام الحالي ستكون هناك سلسلة من الإنجازات وسيكون تركيب وتشغيل خط إنتاج الشحوم الصناعية بكل أنواعها وعن تكلفة خط زيت الفرامل قال: إنها لم تتجاوز ال 24 مليون ليرة ولو تم استيراد الخط لوصلت القيمة لأكثر من أربعة أضعافها.

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