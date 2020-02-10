«بائعو الخبز» يزيدون الازدحام أمام أفران السويداء

ضياء الصفدي:

تساهم ظاهرة بائعي الخبز بالقرب من الأفران في زيادة الازدحام أمام الأفران في محافظة السويداء، بحيث يشتري الأطفال ربطة الخبز بالسعر المدعوم 50 ليرة سورية، ويبيعونها بجانب الفرن بمبلغ 100 ليرة، ما يساهم في زيادة الازدحام.

واشتكى عدد من المواطنين من الازدحام الشديد الذي تشهده أفران السويداء، مبينين أنه يلزم أي مواطن أكثر من ساعة من الوقت في بعض الأحيان للحصول على ربطتي خبز، وأكد أحد المواطنين أنه يقف وقتاً طويلاً للحصول على الخبز، ويعود السبب لكثرة البائعين الذين يحصلون على الخبز ويبيعونه أمام الفرن.

كما بينت السيدة سلمى، (تعمل في أحد المحال المجاورة لفرن السويداء)، أنها تنتهي من دوامها وتتوجه للحصول على ربطة خبز، وكأنه دوام ثانٍ لها للحصول على لقمة العيش، في ظل غياب دوريات التموين أو أي محاسبة للقائمين على الأفران في المحافظة.

وطالب المواطنون بضرورة وجود دوريات للتموين بشكل دوري للحد من ظاهرة انتشار البائعين ولتخفيف الازدحام الحاصل، وزيادة مخصصات الأفران وإلزامها بالعمل ساعات إضافية حتى تغطي حاجة المحافظة من الخبز.

والتقت «تشرين» أحد الأطفال الذين يبيعون الخبز فقال: أشتري الربطة بخمسين ليرة وأبيعها بمئة ليرة، وذلك بسبب الحاجة الماسة للمال، مضيفاً أنه يساعد أسرته على المصروف في ظل الغلاء المعيشي.

من جانبه، قال مدير فرع السويداء للمخابز عادل علم الدين: إن مهمة فرع المخابز هي تأمين الخبز، بدءاً من موضوع أعطال وصيانة الأفران إلى تأمين الطحين ومستلزمات الإنتاج.

ورداً على موضوع قيام الأطفال بشراء الخبز وبيعه بالقرب من الأفران، قال علم الدين: هذه الحالة ظهرت خلال الأزمة، ونطالب بتعاون المواطنين بالإبلاغ عن هذه الحالات، بالإضافة للتعاون من الجهات المعنية بضبط هذه الحالات، ونحن من جانبنا أرسلنا كتاباً بهذا الخصوص للمحافظة وتم إرسال دورية مشتركة من الشرطة ومؤسسة التجارة الداخلية ولكن هذه الدورية خرجت يوماً واحداً فقط والمطلوب أن تكون هناك دوريات منتظمة للحد قدر الإمكان من هذه الظاهرة.

وعن أسباب الازدحام الأخرى قال علم الدين: إن فرع السويداء للمخابز يعاني نقص المخصصات بحدود 20 طناً فالمخصصات 146 طناً وكانت في السابق 170 طناً يومياً، ورفع المخصصات ينهي مشكلة الازدحام ويساهم في علاج مشكلة بائعي الخبز بالقرب من الأفران.

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