مقتل جنديين لبنانيين وجرح ثلاثة في كمين

قتل جنديان لبنانيان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في كمين نصبته عصابة لسرقة السيارات في شمال شرق لبنان اليوم.

وقال الجيش اللبناني في بيان نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: “أثناء قيام دورية من مديرية المخابرات بملاحقة سيارة مسروقة في محلة المشرفة الهرمل تعرضت لكمين وإطلاق نار ما أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة ثلاثة بجروح ومقتل أحد مطلقي النار وتوقيف سائق السيارة”.

إلى ذلك أكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن الهجوم يستهدف الاستقرار الذي يلعب الجيش اللبناني دورا أساسيا في حمايته وأن أي اعتداء على الجيش اللبناني هو عدوان على اللبنانيين بكل فئاتهم ومناطقهم، مشددا على ضرورة الإسراع بتوقيف المعتدين.

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