تأجيل الامتحانات في جامعتي البعث وطرطوس غداً بسبب الأحوال الجوية

نظراً للأحوال الجوية التي تتعرض لها محافظة حمص أعلنت جامعة البعث اليوم تأجيل الامتحانات المقررة يوم غد الإثنين إلى موعد يحدد لاحقاً وذلك حرصاً منها على ضمان وصول جميع الطلبة إلى الجامعة لتأدية امتحاناتهم.

رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب بين في تصريح لمراسل سانا أنه نظرا للحالة الجوية السائدة في المحافظة وانقطاع الطرق في بعض مناطقها وحرصا على مصلحة الطلبة في استمرار العملية الامتحانية بالشكل الأمثل تقرر تأجيل المواد الامتحانية المقررة غداً في جامعة البعث إلى موعد يحدد لاحقا.

وفي وقت سابق أعلنت رئاسة جامعة طرطوس استمرار تعليق الامتحانات الجامعية المقررة في كلياتها يوم غد الاثنين وتأجيلها إلى موعد لاحق بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عصام الدالي في تصريح لمراسلة سانا أنه نظراً لاستمرار الأحوال الجوية والصقيع وخاصة في أرياف طرطوس وحرصاً على سلامة جميع الطلبة وضمان وصولهم إلى امتحاناتهم تقرر تعليق امتحانات المواد الجامعية المقررة غداً الاثنين في جميع الكليات وتأجيلها إلى موعد يحدد لاحقاً.

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