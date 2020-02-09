الصفدي: حل الأزمة في سورية سياسياً بما يحفظ أمنها ووحدة أراضيها

أكد وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي ضرورة حل الأزمة في سورية سياسياً بما يحفظ أمنها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها.

ولفت الصفدي خلال مباحثات في عمان اليوم مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف إلى ضرورة استعادة سورية لدورها الريادي في المنطقة.

كما تناولت المباحثات التطورات في المنطقة وخصوصا الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية واتفق الجانبان على أهمية استمرار التعاون في محاربة الإرهاب.

كما استعرض الطرفان المستجدات الإقليمية وخصوصاً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية حيث حذر الصفدي من خطورة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تشكل خرقاً للقانون الدولي يكرس الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

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