محطة الباصات العاملة على الطاقة الشمسية ستنجز خلال عام

أعلنت محافظة ريف دمشق أنّ محطة الباصات الصينية العاملة على الطاقة البديلة “الشمسية” ستنجز خلال عام ،مشيرةً إلى أنّها أتمت الدراسات اللازمة لبدء تنفيذ البنى التحتية الخاصة بمشروع المحطة بعد تحديد الموقع قرب عقدة ضاحية الأسد في مدينة حرستا وعلى مساحة تتراوح بين 18 و20 دونماً.

مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي في محافظة ريف دمشق عبد الرزاق ضميرية أوضح لمندوبة سانا أنّ المخطط التنظيمي والإنشائي والمساحي بات جاهزا وسيسلم قريبا للمباشرة في إعداد المخطط المعماري والانشائي للمحطة بالكامل مبينا أنه بمجرد تسليم الأرض للمستثمر بعد إتمام العقد القانوني سيتم انجاز البنى التحتية خلال شهرين على الأكثر وخلال أقل من عام ستكون المحطة جاهزة بالكامل.

وأشار ضميرية إلى أنّ المحطة ستصمم بطريقة حديثة تخزن الطاقة البديلة عبر صناعة سقفها من ألياف زجاجية صديقة للبيئة تخفف من الانبعاثات الضارة وسيقام فيها مقاه ومطاعم ومراكز تجارية، موضحاً أنّ الدفعة الأولى من الباصات البالغة 800 باص أغلبها ذات أحجام كبيرة تتراوح سعة الواحد منها بين 25 و50 راكباً ستخدم ريف دمشق ومحافظات أخرى.

وأوضح ضميرية أنّ هذه الباصات مشروع اقتصادي وحيوي مهم كونها ستوفر الطاقة وتخفف الأجور المرتفعة، كاشفاً عن أن الباص يسير بحدود 430 كيلومتراً دون عملية شحن ثانية وأنّ هناك خطة لإقامة محطات شحن على الطاقة الشمسية على الأوتوستراد الدولي دمشق حمص طرطوس اللاذقية توجد فيها بطارية وعامل متخصص لشحن الباصات إما بطريقة سريعة أو بطيئة حسب وقت الباص.

وذكر ضميرية أنّ المشروع عبارة عن عقد تشاركي بين المحافظة التي قدمت الأرض وأحد المستثمرين الذي يقدم رأس المال.

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