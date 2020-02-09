450 ألف خدمة في مشفى الأسد بدير الزور خلال عام

مع استعادة تعافيها تدريجياً سجلت الهيئة العامة لمشفى الأسد بدير الزور توفير أكثر من 450 ألف خدمة طبية علاجية واستقصائية.

مدير الهيئة الدكتور مأمون حيزة ذكر لـ سانا الصحية أنه بعد تزويد المشفى بالأجهزة الطبية وصيانة عدد من أقسامها وإعادة افتتاحها استعادت خدماتها تدريجياً حيث وصل عدد مراجعي قسم الإسعاف فيها إلى أكثر من 24 ألف حالة ومراجعي قسم العيادات إلى 37 ألفاً خلال عام 2019.

وذكر حيزة أن الهيئة أجرت في الفترة ذاتها 700 جراحة كبرى و5 آلاف جراحة صغرى و240 ألف تحليل طبي و29 ألف صورة أشعة و5 آلاف جلسة كلية و5500 جلسة معالجة فيزيائية و1100 جلسة تفتيت.

وكانت الهيئة العامة لمشفى الأسد افتتحت في أيلول الماضي قسم عناية عصبية مركزة ووضعت جهاز تصوير شعاعي للثدي “ماموغراف” بالخدمة.

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