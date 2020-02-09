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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 15 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 09 شباط 2020
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الصفدي: حل الأزمة في سورية سياسياً بما يحفظ أمنها ووحدة أراضيها
وحدات من الجيش العربي السوري تحرر قرية الزربة بريف حلب الجنوبي
الجيش يحرر قرى البوابية والكسيبية والبرقوم وتل حدية والبحوث الزراعية "إيكاردا" على جانبي الطريق الدولي بريف حلب الجنوبي
الجيش يضبط مقراً محصناً تحت الأرض لإرهابيي جبهة النصرة في سراقب
إقرارُ خطةٍ لإعادة الخدمات إلى المناطق المحررة من الإرهاب بحلب وإدلب
شبكة ألمانية تدير حملة تمويل لتنظيم القاعدة الإرهابي في سورية
مجلس الشعب يتابع مناقشة مواد مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة
مظاهرة شعبية حاشدة في المغرب رفضا لـ"صفقة القرن"
الاحتلال يصعد عمليات التهويد والتطهير العرقي في القدس المحتلة
اشتية: "صفقة القرن" تصادر حقوق الشعب الفلسطيني
القمة الأفريقية في أديس أبابا: مواجهة الإرهاب وحلّ الأزمة في ليبيا بعيداً عن التدخلات الخارجية
الجيش في تلة العيس الاستراتيجية بريف حلب الجنوبي بعد دحر الإرهاب عنها
خارجية فلسطين تجدد مطالبتها بوقف مخططات الاحتلال
القيادة العامة للجيش: إحكام السيطرة على عشرات البلدات والقرى والتلال الحاكمة بريفي إدلب وحلب
القبض على خمسة إرهابيين من "داعش" في نينوى