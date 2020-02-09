فريق طبي في مركز نصيب الحدودي لكشف أيّ إصابة محتملة بفيروس كورونا

خصصت مديرية صحة درعا عيادة متنقلة وسيارة إسعاف مع كادر طبي لتقييم سلامة القادمين إلى سورية عبر مركز نصيب الحدودي وكشف أي حالة اصابة محتملة بفيروس كورونا.

مدير صحة درعا الدكتور اشرف برمو أوضح لسانا الصحية أنّ وجود العيادة وسيارة الاسعاف في المعبر يأتي ضمن سياق الإجراءات الاحترازية لوزارة الصحة عبر المعابر والمطارات للوقاية من وصول فيروس كورونا إلى سورية، مؤكداً عدم ظهور أي حالة مشتبه فيها حتى الآن.

ولفت برمو إلى أنّ الكادر الطبي المكون من أطباء وممرضين يقوم بالمسح الحراري للقادمين إلى سورية وتحويل الحالات المشتبهة إلى المشافي العامة وتنظيم استمارة للقادمين من الصين بشكل خاص.

وكانت وزارة الصحة أعلنت رفع جهوزية المشافي والمراكز الصحية وتزويد العاملين فيها بالألبسة الواقية من كمامات ومعاطف وأجهزة قياس درجات الحرارة عن بعد وتشكيل فرق تقص في المحافظات للإبلاغ عن أي حالة وتجهيز غرف عزل ببعض المشافي.

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