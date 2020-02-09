الجيش يضبط مقراً محصناً تحت الأرض لإرهابيي جبهة النصرة في سراقب

استغلال الكيان الصهيوني الغاشم المدنيين واستخدامهم دروعاً بشرية ليس بالنهج الجديد عليه وعقليته العدوانية، وتسير على المنوال نفسه من حيث التطبيق الأدوات والأذرع الإرهابية المشاركة في الحرب الإرهابية على سورية، هذه الحرب التي صدّرت الكثير من الصور اللاإنسانية ومن ضمنها... المزيد ←