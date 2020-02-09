آخر تحديث: 2020-02-09 18:58:19
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الجيش يضبط مقراً محصناً تحت الأرض لإرهابيي جبهة النصرة في سراقب

التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,سياسة,محلي

أفاد مراسل سانا بأن وحدات الجيش العربي السوري ضبطت مقراً محصناً تحت الأرض لإرهابيي جبهة النصرة في مدينة سراقب يضم عدة غرف تربط بينها شبكة أنفاق معقدة.

 

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التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,سياسة,محلي

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