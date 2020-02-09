شبكة ألمانية تدير حملة تمويل لتنظيم القاعدة الإرهابي في سورية

كشفت صحيفة دي تسايت الألمانية اليوم عن قيام السلطات الألمانية بتتبع شبكة تدير حملة لصالح تمويل تنظيم القاعدة الإرهابي في سورية.

وقالت الصحيفة: إنّ تحقيقا أظهر وجود شبكة مؤلفة من 60 متطرفا ألمانيا متواجدين حاليا في محافظة إدلب شمال سورية ويديرون حملة لتمويل ودعم تنظيم القاعدة الإرهابي، مشيرةً إلى أنّ هؤلاء المتطرفين يستخدمون تطبيق تيليغرام للترويج لما يسمى “الجهاد في سورية.

وبحسب التحقيق فإنّ أعضاء الشبكة يقومون بإرسال مقاطع فيديو ورسائل صوتية إلى ألمانيا تطلب جمع الأموال ليتم إرسالها إلى شخص في اسطنبول أو لندن عبر عملات رقمية مشفرة.

بدوره قال المكتب الفيدرالي لحماية الدستور في ألمانيا تعقيباً على هذا التحقيق: إنه على علم بالجهات الفاعلة على الانترنت المقربة من تنظيم القاعدة الإرهابي والتي تقدم دعما ماليا وتحاول تجنيد أشخاص للقتال إلى جانبه في سورية.

وتشهد الدول الغربية حالة من الاستنفار الأمني خوفا من ارتداد الإرهاب الذي دعمته بعض تلك الدول وتغاضت عن جرائمه في سورية إلى أراضيها وخاصة بعد الهجمات والاعتداءات المتكررة التي شهدتها بعض هذه الدول.

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