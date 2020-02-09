تأجيل امتحانات فرع جامعة دمشق بالسويداء بسبب الأحوال الجوية

أعلن فرع جامعة دمشق بالسويداء استمرار تعليق الامتحانات الجامعية المقررة في كلياته يوم غداً الاثنين وتأجيلها إلى موعد يحدد لاحقاً بسبب سوء الأحوال الجوية السائدة.

وأوضح رئيس فرع جامعة دمشق بالسويداء الدكتور منصور حديفة أنه نظراً لاستمرار سوء الأحوال الجوية وحرصاً على سلامة جميع الطلبة وضمان وصولهم إلى امتحاناتهم تقرر تعليق امتحانات المواد الجامعية المقررة غداً الاثنين في جميع الكليات وتأجيلها إلى اليوم الثاني من انتهاء الامتحانات المقررة حسب برنامج كل كلية.

وأعلن فرع جامعة دمشق بالسويداء أمس عن تأجيل الامتحانات الجامعية التي كانت مقررة اليوم الأحد إلى اليوم التالي لآخر يوم من الامتحانات المقررة بالبرنامج الامتحاني وبنفس التوقيت حسب كل كلية بسبب الأحوال الجوية.

ويضم فرع جامعة دمشق بالسويداء كليات الفنون الثانية والهندسة الزراعية الثانية والآداب والعلوم الإنسانية الثانية والتربية الثانية والعلوم الرابعة والاقتصاد الرابعة والهندسة الميكانيكية والكهربائية الثانية.

طباعة