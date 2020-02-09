48 ضبطاً تموينياً في درعا خلال شباط الحالي

نظّمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال جولاتها على الأسواق الأسبوع الماضي 48 ضبطاً تموينياً بحق الفعاليات التجارية المخالفة.

وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية المهندس بسام الحافظ أنّ المخالفات توزعت على عدم الإعلان عن الأسعار وعدم تداول الفواتير وعدم وجود بيانات وضبط مواد منتهية الصلاحية والبيع بسعر زائد وتقاضي زيادة في بدل الخدمات والاتجار في المحروقات وغيرها، مبيناً أن جولات الدوريات شملت مختلف الفعاليات من سمانة ومحال ألبسة وأحذية وألبان وأجبان ومخابز ووسائط نقل ومحطات محروقات.

وأشار إلى أنه تم إغلاق 6 محال تجارية ومعالجة شكاوى تقدم بها المواطنون.

وعالجت المديرية في الشهر الماضي 18 شكوى وأغلقت 24 فعالية ونظمت 194 ضبطاً تموينياً.

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