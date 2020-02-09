انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا خارج هوبي الصينية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أنً البلاد تشهد انخفاضاً ملحوظاً في حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا خارج مقاطعة هوبي وسط الصين والتي شكلت مركز تفشي الفيروس.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن مي فنغ المتحدث باسم اللجنة قوله: إنّ البيانات الصادرة تظهر أنه تم الإبلاغ عن 509 حالات مؤكدة جديدة أمس خارج مقاطعة هوبي وهو أقل من العدد الذي تم تسجيله الاثنين الماضي بنسبة 42.8 بالمئة.

وأوضح مي أنّ أعداد الحالات المؤكدة الجديدة في هذه المقاطعات بلغت خلال الأيام الماضية 890 حالة يوم الإثنين الماضي و731 حالة يوم الثلاثاء و707 حالات يوم الأربعاء و696 حالة يوم الخميس و558 حالة يوم الجمعة.

وأعلنت بكين اليوم أنّ فيروس كورونا المستجد أودى بحياة 811 شخصاً حتى الآن في الصين.

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