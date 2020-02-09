اشتية: “صفقة القرن” تصادر حقوق الشعب الفلسطيني

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية التأكيد على أن ما تسمى “صفقة القرن” مرفوضة لأنها تضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية وتصادر الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضح اشتية خلال كلمة اليوم في قمة الاتحاد الأفريقي الـ 33 في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أن ” صفقة القرن” التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنودها في الثامن والعشرين من كانون الثاني الماضي لا تستند إلى المرجعيات الدولية وتنتهك القانون الدولي وتكرس الاحتلال، مشيراً إلى الرفض الدولي الواسع لها وإلى أن الولايات المتحدة لم تجد شريكا دولياً واحداً يؤيدها.

وشدد اشتية على ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس وضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.

ولفت اشتية إلى أن إنهاء الاحتلال يتطلب جهوداً دولية شاملة داعيا الدول الأفريقية إلى تجديد رفضها لـ “صفقة القرن” الرامية لـ” تصفية” القضية الفلسطينية ومواصلة دعمها للشعب الفلسطيني وإلى دعم جهود عقد مؤتمر دولي للسلام تكون مرجعيته قرارات الأمم المتحدة وذلك بعد أن أثبتت الولايات المتحدة المنحازة للاحتلال أنها ليست وسيطاً نزيهاً.

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