زراعة 10 آلاف غرسة حراجية في درعا

وضعت دائرة الحراج في مديرية زراعة درعا خطة لزراعة 10 آلاف غرسة في مواقع مختلفة بهدف زيادة رقعة المساحة الحراجية والمحافظة على الغطاء النباتي وإعادة تأهيل و تنمية المناطق التي تعرضت للتحطيب والحرائق.

وأوضح رئيس دائرة الحراج المهندس جميل العبدالله أن خطة التحريج الاصطناعي تتضمن زراعة 200 هكتار بالغراس الحراجية في مناطق مختلفة و استصلاح 30 هكتاراً من الأراضي المحجرة و خطة للتنمية والتربية في 200 هكتار، مبيناً أن تنفيذ الخطة يبدأ من تشرين الثاني من كل عام.

وأضاف العبدلله: إن الدائرة وضعت خطة لإنتاج 500 ألف غرسة حراجية وتسعى لحماية مواقع التحريج من خلال الضابطة الحراجية، مؤكداً أن توزيع الغراس على مواقع التحريج يتم بشكل مجاني.

ضياء الدين السعيد أمين رابطة المدينة لاتحاد شبيبة الثورة أشار إلى أن الرابطة أطلقت حملة تشجير لمدارس المدينة بدءاً من الثانوية التجارية للبنين بالتوازي والتشارك مع حملة التحريج الاصطناعي لمديرية الزراعة، لافتاً إلى أن الحملات تكرس عند الشباب ثقافة العمل التطوعي كما تشجع المجتمع المحلي للمشاركة في مثل هذه الحملات.

مديرة مدرسة ميسلون حلقة أولى وسام عليان قالت: إن حملة التشجير ضمن المدرسة تأتي في إطار التعاون بين مديرية التربية والدوائر والمؤسسات الحكومية بهدف إبقاء المدارس جميلة خضراء في حين أعرب كل من التلميذين يحيى الصباغ و تقى حمادة عن سعادتهما بحملة التشجير بما يضفي الطابع الأخضر على المدرسة، لافتين إلى أهمية الاستمرار في الحملات للحفاظ على الغطاء النباتي.

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