كهرباء درعا: إعادة التيار إلى المناطق المتضررة بالسرعة القصوى

أدت الأحوال الجوية السائدة إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي عن عدة بلدات في محافظة درعا في الوقت الذي تواصل فيه ورشات الشركة العامة لكهرباء درعا إصلاح الأعطال.

وبين المهندس غسان الزامل مدير عام الشركة في تصريح لمراسلة “سانا” أن التيار الكهربائي انقطع عن بلدات القنية وتبنة والمسيفرة وبلدات أقصى الريف الشمالي المحاذية لمحافظة ريف دمشق جراء الأحوال الجوية السائدة، لافتاً إلى أن الورشات تعمل على إعادة التيار الكهربائي اليها بأقصى سرعة حيث تمت إعادة التيار جزئياً الى مدينة الصنمين وانخل والجيزة وغباغب.

وأشار إلى أن الأعطال شملت تكسر الأعمدة بسبب الرياح القوية وتقطعاً في الشبكات وخروج 16 مخرجاً عن الخدمة تم إعادة 11 منها للخدمة اليوم ويجري العمل على إصلاح ما تبقى مبيناً أن الورشات تعمل منذ مساء أمس رغم الظروف الجوية الصعبة في كل أرجاء المحافظة على إعادة التيار إلى المناطق المتضررة بالسرعة القصوى.

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