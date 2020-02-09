138 مليون متر مكعب مياهاً في بحيرة قطينة

أسهمت الهطلات المطرية التي تشهدها محافظة حمص في ارتفاع نسبة تخزين بحيرة قطينة وتجاوزها المعدل العام.

وذكر مدير الموارد المائية في حمص المهندس اسماعيل اسماعيل أن كمية التخزين في بحيرة قطينة حالياً هي 138 مليون متر مكعب يقابلها لنفس الفترة من العام الماضي نحو 52 مليون متر مكعب متجاوزة بذلك المعدل العام.

وأضاف إسماعيل: إن كمية التخزين في سد زيتا بلغت نحو 35 مليون متر مكعب تقابلها لنفس الفترة من العام الماضي 21 مليون متر مكعب وفي سد تلحوش بلغت نسبة التخزين 28 مليوناً ونصف مليون متر مكعب، بينما بلغت في سد المزينه نحو 10 ملايين متر مكعب.

وبيّن اسماعيل أن نسبة التخزين العامة لكل السدود في حمص هي 60 في المئة تقابلها لنفس الفترة من العام الماضي في .

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