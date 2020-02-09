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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 15 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 09 شباط 2020
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الاحتلال يصعد عمليات التهويد والتطهير العرقي في القدس المحتلة
اشتية: "صفقة القرن" تصادر حقوق الشعب الفلسطيني
القمة الأفريقية في أديس أبابا: مواجهة الإرهاب وحلّ الأزمة في ليبيا بعيداً عن التدخلات الخارجية
الجيش في تلة العيس الاستراتيجية بريف حلب الجنوبي بعد دحر الإرهاب عنها
خارجية فلسطين تجدد مطالبتها بوقف مخططات الاحتلال
القيادة العامة للجيش: إحكام السيطرة على عشرات البلدات والقرى والتلال الحاكمة بريفي إدلب وحلب
القبض على خمسة إرهابيين من "داعش" في نينوى
مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى
شؤون الأسرى الفلسطينيين:الأسرى يواجهون الموت البطيء بسبب ممارسات الاحتلال
خطة إيرانية لتصنيع مقاتلات شبح لا ترصدها الرادارات
إصابة يمنيين بقصف العدوان السعودي للحديدة
وفيات "كورونا" تصل إلى 811 في الصين
الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين في بيت آمر
مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان
«نيو إيسترن آوت لوك»: الإعلام الغربي يحاول النيل من سمعة الصين والتقليل من أهمية جهـودها لمواجهة فيروس كورونا