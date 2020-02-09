فتح الطرقات المغلقة بالثلوج في السويداء

بدأت آليات المديريات الخدمية في محافظة السويداء بفتح الطرقات التي أغلقتها الثلوج نتيجة الظروف الجوية في المنطقتين الشرقية والجنوبية الشرقية للمحافظة.

وفي تصريح لمراسل “سانا” ذكر رئيس قسم الجاهزية في محافظة السويداء الدكتور المهندس مبارك سلام أنه تم تسيير الآليات لفتح الطرقات على محاور السويداء /ضهر الجبل/سالة / و/شهبا /نمرة/ أم ضبيب /طربا /المشنف / و /السويداء /الكفر/ مياماس /سهوة الخضر/تل اللوز / و /ملح /الهويا /شعف/ و /ملح /بهم /قيصما / و /قنوات /مفعلة /الطيبة.

وبيّن سلام أن سماكة الثلوج تراوحت بين 5 سنتيمترات و 60 سنتيمتراً في منطقة أم حوران في ضهر الجبل، لافتاً إلى أنه لم تسجل حتى الآن أي أضرار أو اختناقات مع وجود بعض الأعطال الكهربائية التي يجري إصلاحها تباعاً من قبل ورشات الكهرباء.

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