إزالة الجليد عن طريق حمص-دمشق في البريج وحسياء

بينت إدارة فرع المرور في حمص اليوم أن جميع الطرق في المحافظة سالكة وتم اتخاذ الاستعدادات اللازمة لفتح الطرق في حال تراكم الثلوج.

وأوضح العميد عبد المنعم سكاف رئيس فرع المرور في حمص أنه خلال الليل تشكل الجليد على الطريق الدولي حمص دمشق عند موقعي البريج وحسياء وتعمل الورشات منذ الصباح الباكر على إزالته عبر كاسحات الجليد ورش الملح لتسهيل حركة المرور، لافتاً إلى أن طريق ضهر القصير في ريف حمص الغربي سالك وحركة المرور ضعيفة فيه.

بدوره، أكد مدير الخدمات الفنية في حمص المهندس أمين العيسى استعداد الورشات التابعة لمديرية الخدمات الفنية لهذه الظروف المناخية وتجهيز الآليات اللازمة.

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