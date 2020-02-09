آخر تحديث: 2020-02-09 12:53:10
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البيان: القوات المسلحة حققت إنجازات ميدانية نوعية والتقت القوات المتقدمة من ريف إدلب الشرقي بالقوات المتقدمة من اتجاه حلب الجنوبي مستعيدة السيطرة على مساحة جغرافية تزيد عن 600 كيلومتر مربع وأحكمت السيطرة على عشرات البلدات والقرى والتلال الحاكمة
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بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة: تتابع وحدات من قواتنا المسلحة في محافظتي إدلب وحلب تقدمها الميداني للقضاء على التنظيمات الإرهابية التي زادت من اعتداءاتها ضد المدنيين الآمنين واستخدمتهم دروعا بشرية.
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القبض على خمسة إرهابيين من “داعش” في نينوى

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم عن اعتقال خمسة إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظة نينوى.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن الوزارة قولها في بيان إن مديرية شؤون السيطرة التابعة ل‍قيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال التفتيش والتدقيق تمكنت من القاء القبض على خمسة من إرهابيي “داعش” اثنان منهما كانا يعملان فيما يسمى “الحسبة” والبقية فيما يسمى بـ “ديوان الجند” خلال فترة سيطرة التنظيم الإرهابي على مدينة الموصل.

وتواصل القوات العراقية عملياتها لملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في عدد من المناطق بعد تحريرها من الإرهاب.

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التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

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