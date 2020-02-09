آخر تحديث: 2020-02-09 12:53:10
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البيان: القوات المسلحة حققت إنجازات ميدانية نوعية والتقت القوات المتقدمة من ريف إدلب الشرقي بالقوات المتقدمة من اتجاه حلب الجنوبي مستعيدة السيطرة على مساحة جغرافية تزيد عن 600 كيلومتر مربع وأحكمت السيطرة على عشرات البلدات والقرى والتلال الحاكمة
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بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة: تتابع وحدات من قواتنا المسلحة في محافظتي إدلب وحلب تقدمها الميداني للقضاء على التنظيمات الإرهابية التي زادت من اعتداءاتها ضد المدنيين الآمنين واستخدمتهم دروعا بشرية.
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140 ضبطاً تموينياً في حمص

التصنيفات: اقتصاد,اقتصاد محلي

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص خلال جولاتها على الأسواق الأسبوع الماضي 140 ضبطاً تموينياً بحق الفعاليات التجارية المخالفة منها 116 ضبطاً عدلياً و 24 ضبط عينة كما أغلق 75 محلاً.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص المهندس رامي اليوسف في تصريح لمراسلة “سانا”: أنَّ المخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز الفواتير والامتناع عن البيع والبيع بسعر زائد وبدل خدمات ومخالفات بالمواصفات والبيانات والاتجار بالدقيق والخبز التمويني والمحروقات وعرض أو بيع مواد منتهية الصلاحية وضبوطاً لمواد مجهولة المصدر.

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التصنيفات: اقتصاد,اقتصاد محلي

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