آخر تحديث: 2020-02-09 12:53:10
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4 ميداليات لسورية في بطولة كأس مارتن للسباحة

التصنيفات: رياضة,رياضة محلية

 

حقق منتخب سورية للسباحة أربع ميداليات متنوعة “ذهبية وفضيتان وبرونزية” في اليوم الأول لبطولة كأس مارتن المقامة حالياً في تايلاند.

وأحرز السباح عمر عباس ذهبية سباق 400 حرة بزمن 4.06.00 دقائق و فضية سباق 1500 حرة بزمن 16.50.65 دقيقة بينما حقق أيمن كلزية فضية سباق 400 متنوع بزمن 4.42.65 دقيقة و برونزية سباق 50 فراشة بزمن 24.22 ثانية.

ويتبقى للاعبين مشاركات أخرى في اليومين القادمين في سباقات أخرى في البطولة نفسها.

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التصنيفات: رياضة,رياضة محلية

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