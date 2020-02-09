حالة الطرق العامة نتيجة أحوال الجو

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق بالمحافظات سالكة عدا عدة طرق في محافظات ريف دمشق واللاذقية والسويداء وحماة غير سالكة نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأوضحت الإدارة في نشرتها صباح اليوم تلقت “سانا” نسخة منها أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا الطرق المؤدية لمدينة النبك فهي سالكة مع وجود الثلج وطريق عسال الورد الجبة/ رأس المعرة سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد وتراكم الثلوج وفي منطقة الزبداني كل الطرق فيها سالكة مع وجود الثلج بينما الطرق المؤدية إلى منطقة قطنا سالكة عدا طريق بقعسم عرنة غير سالك بسبب تراكم الثلوج وفي منطقة التل كل الطرق سالكة مع وجود الثلوج عدا طريق حوش عرب رنكوس غير سالك بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة اللاذقية كل الطرق سالكة عدا طريق بسطوير خرايب سالم وطريق صلنفة محطة البث الغاب سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد وطريق معرين بشلين وطريق جوبة برغال الغاب وطريق جوبة برغال صلنفة وطريق مركية مقامات بني هاشم غير سالك بسبب تراكم الثلوج وطريق الداليه بيت عانا بطشاح وطريق الدالية جبلة والدالية معرين بطموش سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وجميع الطرق المؤدية من وإلى ناحية صلنفة غير سالكة عدا طريق صلنفة الحفة سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

ووفق النشرة فإن كل الطرق في محافظة السويداء سالكة عدا الطرق المؤدية إلى ناحية المشنف وقراها ومنطقة صلخد وقراها وناحية ملح وقراها جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وطريق تيما نمرة غيضة نمرة إم ظبيب غير سالك بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة حماة كل الطرق سالكة عدا طريق نهر البارد بيت ياشوط وطريق شطحة جوبة برغال وطريق الغاب القرندح سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفادياً لوقوع الحوادث، مشيرةً إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.

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