آخر تحديث: 2020-02-09 12:52:51
خبر عاجل
البيان: القوات المسلحة حققت إنجازات ميدانية نوعية والتقت القوات المتقدمة من ريف إدلب الشرقي بالقوات المتقدمة من اتجاه حلب الجنوبي مستعيدة السيطرة على مساحة جغرافية تزيد عن 600 كيلومتر مربع وأحكمت السيطرة على عشرات البلدات والقرى والتلال الحاكمة
خبر عاجل
بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة: تتابع وحدات من قواتنا المسلحة في محافظتي إدلب وحلب تقدمها الميداني للقضاء على التنظيمات الإرهابية التي زادت من اعتداءاتها ضد المدنيين الآمنين واستخدمتهم دروعا بشرية.
شريط الأخبار

أعطال جديدة في خطوط توتر بالسويداء

التصنيفات: محليات

تسببت الظروف الجوية السائدة في محافظة السويداء بحدوث أعطال جديدة في ثمانية مخارج خطوط توتر متوسط 20 ك.ف وانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق.

وذكر مدير عام شركة كهرباء السويداء المهندس نضال نوفل أن الأعطال شملت مخارج كناكر وشقا وعتيل وعرمان والكارس ونمرة ومخرجي عصير الجبل والسجاد بمدينة السويداء، مبيناً أن الورشات باشرت بالعمل لإصلاحها بغية إعادة الكهرباء لهذه المناطق.

 

طباعة

التصنيفات: محليات

مقالات ذات صلة

Comments are closed