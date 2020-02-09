خطة إيرانية لتصنيع مقاتلات شبح لا ترصدها الرادارات

أعلن قائد سلاح الجو الإيراني العميد أمير نصير زادة عن إعداد خطة لتصنيع مقاتلات شبح تختفي ولا ترصدها أجهزة الرادار.

ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء عن نصير زادة قوله في تصريح متلفز: إن أسطول إيران الجوي لا يستطيع حالياً الاختفاء عن رصد الرادارات إلا أن خططاً جديدة تم وضعها ويتم تنفيذها لتصنيع مواد تجتذب موجات اجهزة الرادار لتستطيع طائراتنا الاختفاء.

وفي السياق نفسه قال نصير زادة: إن إيران صنعت حتى الآن عشر طائرات من مقاتلات كوثر محلية الصنع حيث ستشارك ثلاث منها في الاستعراض العسكري الخاص بيوم الجيش في الـ17 من نيسان المقبل، لافتاً إلى أن سلاح الجو الإيراني يمتاز عن غيره بأنه يعتمد على الطاقات الداخلية في البلاد تماماً وهو ما يجعله فريداً من نوعه.

وبين زادة أن قطاع الصناعات الدفاعية في إيران يعمل حالياً على تنفيذ مشاريع عديدة تعتمد تصنيع اسلحة ذكية وعالية الدقة للغاية، مشيراً إلى أحراز تقدم ملحوظ في مشروع تصنيع صواريخ كروز، معرباً عن الأمل في أن تتم ازاحة الستار عنه قريباً.

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