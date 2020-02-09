نشر حساب «بن عويد» الشهير على «تويتر» والمعروف أنه يتبع للديوان الملكي السعودي, «تغريدة» مليئة بالمزاعم والأكاذيب حول القضية الفلسطينية، بهدف تشويهها وتبرير ما يسمى «صفقة القرن» الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية التي أعلنها ترامب الأسبوع الماضي.

وزعم الحساب في «التغريدة» التي نشرها أمس أن «القيادة الفلسطينية هي من ضيعت حق فلسطين، مطالباً الفلسطينيين بالقبول بصفقة القرن», وأرفق الحساب «تغريدته» بفيديو يصور القادة الفلسطينيين «بالخونة» وزعم أن «السعودية فعلت ما بوسعها لنصرة الفلسطينيين» لكن القيادات الفلسطينية هي من أفشلت جميع المساعي، حسب مزاعمه في المقطع.

ووصف الحساب القيادات الفلسطينية وقادة المقاومة بأنهم «تجار القضية»، لتتماشى «تغريدته» مع سياسة ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان ضد فلسطين ومحاباة الاحتلال لمساعدته على السيطرة على زمام الأمور بالمملكة.

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