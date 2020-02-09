نواب ديمقراطيون: «صفقة القرن» لا تحظى بدعم «الكونغرس»

تقدَّم أكثر من 100 عضو في مجلس النواب الأميركي عن الحزب «الديمقراطي»، بمذكرة خطية موقعة من قبلهم للرئيس الأميركي دونالد ترامب، يعربون فيها عن رفضهم الشديد لـما يسمى «صفقة القرن».

ورفض النواب الموقعون على المذكرة الصياغة التي حملتها «خطة» ترامب، مشيرين إلى أن قبولها لن يحظى بتأييد أي زعيم فلسطيني, واعترض الموقعون على توقيت ومضمون خطة ترامب التي من شأنها إدامة الأزمة بدلاً من حلّها، مؤكدين أن الخطة لا تحظى بدعم «الكونغرس».

وحسب المذكرة, ينبغي على حكومة الاحتلال الإسرائيلية ألا تتخذ «خطة» ترامب كـرخصة لانتهاك القانون الدولي عبر ضم بعض مناطق الضفة الغربية أو بأكملها, مؤكدة أن أي خطة أميركية للسلام في الشرق الأوسط ينبغي أن تستند إلى الموقف الرسمي الثابت بمعارضة توسيع المستوطنات ودعم «حل الدولتين».

وأضافت المذكرة: «خطة» الرئيس المقترحة من شأنها تمهيد الطريق لاحتلال دائم للضفة الغربية ودعم الضم الأحادي الجانب للمستوطنات الإسرائيلية وكذلك في غور الأردن، معتبرةً أنها تستخدم تعبير دولة فلسطينية لكنها تنطوي على سقف منخفض أقل من ما يتطلبه إنشاء دولة.

ورأى النواب أن «الخطة» على الأرجح ستعمق درجة الكراهية ضد الولايات المتحدة في عموم الشرق الأوسط.

طباعة