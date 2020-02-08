فريق الساحل بكرة السلة للسيدات يتأهل للدور ربع النهائي في الدورة العربية للأندية
تأهل فريق الساحل لكرة السلة للدور ربع النهائي في مسابقة كرة السلة في الدورة العربية الخامسة للأندية المقامة حالياً في إمارة الشارقة رغم الخسارة مع فريق الفحيص الأردني بنتيجة 52-55 نقطة.
وسيلاقي الساحل فريق المجمع البترولي الجزائري غداً.
وكان الساحل قد فاز أمس على فريق الرفاع البحريني بنتيجة 50-47 نقطة فيما خسر مباراته الأولى أمام حامل لقب النسخة السابقة سبورتينغ المصري 66-42 نقطة.
وتضم المجموعة الأولى إلى جانب فريق الساحل كلا من سبورتينغ المصري والرفاع البحريني والفحيص الأردني بينما تضم الثانية الشارقة الإماراتي والمجمع البترولي الجزائري وأمل التونسي والفتاة الكويتي وإيليت أتلتيكس السعودي.