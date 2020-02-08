كتبَ لنجوم سوريين وعرب… شاعر الأغنية السورية محمد حسن محمد: كتابة الأغنية ليست هواية وحسب بل عمل احترافي

حوار: رامي منصور ـ تشرين:

لازالت الأغنية السورية من حيث “الكلام واللحن” تعاني في إيجاد مكان لها في “زحمة” الإنتاج الغنائي عربياً على الرغم من وصول مغنين سوريين بأصواتهم المتميزة إلى الوطن العربي كله، فما السبب في ذلك رغم وجود عدد كبير من شعراء الأغنية والملحنين الشباب، فهل هو تقصير من ناحية الإعلام أم نقابة الفنانين أم وزارة الثقافة؟.. تساؤلات كثيرة عن واقع الأغنية السورية ومستقبلها طرحها موقع تشرين الإلكتروني على شاعر سوري مُشبع بعشق الوطن… تعددت ألقابه منها “شاعر المحبة والسلام، وشاعر المقاومة، وفارس الشعراء”.. حجز مكانه في الصفوف الأولى لشعراء الأغنية السورية المعروفين، فكان حوارنا اللطيف مع الشاعر الكبير محمد حسن محمد.

الجميع يسمع “كلمات” محمد حسن محمد من خلال أغنيات الفنانين لكنه لايعلم من هو؟

محمد حسن محمد كاتب وشاعر غنائي سوري من مواليد الأول من نيسان عام 1974 من محافظة حمص منطقة المخرم الفوقاني قرية أم السرج الشمالي.

ماذا عن البداية في الكتابة الأدبية ؟

لدي ميول أدبية بدأت منذ المرحلة الابتدائية حيث كنت أشارك في إلقاء الكلمات والخطابات بالمناسبات وتأثرت كثيراً بالشاعر الكبير سليمان العيسى حيث كنت أعشق الأناشيد، وكنت أحاول أن أكتب الأناشيد في الصف الخامس الابتدائي، وكنت التلميذ الوحيد في المدرسة الذي يقوم باستعارة الكتب من مكتبة المدرسة التي كانت تضم نحو 20 كتاباً وقرأتها جميعها.

لعام 1998 خصوصية عند محمد حسن محمد ماذا عنه ؟

نعم.. ففي ذلك العام تقدمت لمسابقة في إذاعة دمشق ـ أفضل نص غنائي ـ للاحتفال بذكرى حرب تشرين التحريرية، وفاز حينها نصّي / عيدك تشرين / ضمن المراكز الأولى وغنته الفنانة فاتن صيداوي ولحنه الموسيقار راشد الشيخ، وكانت هذه الأغنية حجر أساس لمشروعي كشاعر غنائي أو الخطوة الأهم في بداية مشواري لأنها أعطتني الثقة بالنفس.

كتبت كلمات أغنيات وطنية دخلت قلوب الجميع وغناها نجوم على مستوى الوطن العربي ووصلت للعالمية؟

في بداية الحرب الإرهابية على سورية كتبت كلمات أغنية “محسود شعبك محسود” للفنان علي الديك، وكلمات أغنية “الله محيي الشعب السوري” للفنان ربيع حمدي، وأيضاً “أوبريت يابلدنا” من ألحان الأخوين ثائر وماهر العلي وغناها كل من الفنانين محسن غازي وحسام جنيد وثائر العلي والفنان العراقي حسين غزال، وعُرض على القنوات التلفزيونية والإذاعات السورية ولاقى صدى كبيراً أثناء عرضه.

هناك عدد كبير من الأغاني المعروفة لنجوم سوريين وعرب ماذا عنها؟

كتبت كلمات أغنية / ودعتك / للفنان وفيق حبيب، وأغنية / لوين ياغزالة / للفنان عادل خضور، وأغنية / نسونجي / للفنان علي الديك، وأغنية / لوبدك / للفنان حسام جنيد، و/ ولع ولع / للفنان أذينة العلي، وأغان كثيرة لفنانين سوريين وعرب، منهم حسين الديك وثائر العلي وشادي رنجوس وأحمد العراب ويامن بشلاوي ورحاب السواس ورامي بدور ونسيم العلي وجعفر حسن وصادق إسبر وزين أسعد وغيرهم الكثير.

كتبت لفنانين عرب هل لك أن تضعنا بصورتها ؟

كتبت لعدد كبير من الفنانين العرب أذكر منهم أغنية / جنوبية / للفنانة اللبنانية مي حريري، وأغنية / راحوا الغوالي/ للفنانة اللبنانية كلودا الشمالي، و كتبت / لفلسطين حق الرجعة/ غناها نجم برنامج آرب أيدول أحمد عباسي، وكتبت / حبك نار/، و أغنية / بحبك يافلسطينية / للفنان الفلسطيني عميد عبد العزيز، وأغنية / نوم الهنا لعيونك/ للفنان الفلسطيني زهير جودة.

مع من تعاملت من الملحنين ؟

من أبرز الملحنين الذين تعاونت معهم ثائر وماهر العلي ورامي بدور وسراج دباغ وحسان عيسى وطارق نور.

ماذا عن كتابة القصة القصيرة ؟

بدأت بكتابة القصة القصيرة ونشرت العديد منها في الصحف والمجلات الورقية وأصدرت مجموعتي القصصية الأولى بعنوان /جثة واحدة لرجلين/ في عام 2003 وحالياً لدي ثلاث مجموعات قصصية قيد الإنجاز والطباعة.

تنوعت كتاباتك، كيف كان ذلك؟

أنا كبقية الشعراء والكتّاب خضت الكتابة بجميع الأصناف الأدبية، كتبت المقال السياسي ونشرته في عدة صحف ومجلات، وعلى الرغم من براعتي بكتابة الشعر باللغة الفصحى لكنني اتجهت للشعر الغنائي حيث تأثرت منذ الصغر بالشعراء حسين حمزة وعيسى أيوب وفي الشعر المحكي بالشاعر عمرالفرا.

في مطلع عام 2000 تم إطلاق مصطلح الأغنية الشعبية لماذا لم تكن تحبذ هذا المصطلح؟

لا أحبذ مسمّى الأغنية الشعبية، أنا مع مصطلح / الأغنية السورية الجديدة / وهنا أصرّ على أن الأغنية صناعة وليست مجرد هواية بل إنها عمل احترافي لاينتظر الإلهام بل يستحضر بقوة سحرية.

شاركت في تطوير الأغنية السورية في عام 2005 ماذا كان دورك بالمشاركة؟

نظمتها في ذلك الحين نقابة الفنانين برعاية وزارة الإعلام وكانت عن كيفية سبل تطويرها ونجاحها، فقدمت اقتراحي بتأسيس جمعية للكتّاب والملحنين، والمفارقة المضحكة بأن تلك الجمعية تأسست لاحقاً ولم أدع للانضمام إليها والتي يترأسها الشاعر توفيق عنداني وهي غير فاعلة بأدائها.

ماهو المطلوب اليوم من نقابة الفنانين ؟

السماح بالانضمام إلى نقابة الفنانين في سورية أسوة بالمطربين والملحنين، لأن الشاعر الغنائي من أهم أعمدة صناعة الأغنية.

برأيك هل عدد شعراء الأغنية السورية مقبول أم قليل ؟

المحترفون منهم لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين، وهناك شعراء شباب مبدعون ولكن الضوء بعيد عنهم لعدة أسباب منها التقصير الإعلامي.

ماهو جديدك ؟

هناك مشاريع فنية قيد التسجيل لعدد من الفنانين، منها أغنية للفنان محمد العلي وأغنية للفنان علي الشيخ من ألحان الفنان رامي بدور، وأغنية لعندليب حلب الفنان فؤاد ماهر من ألحان الفنان سراج دباغ، وكلمات للفنانين محمود المصري ومحمد الباشق وغيرهما .

أنت شاعر غنائي وقريب من الوسط الفني الغنائي في سورية، ماهي المعوقات التي تعترض الفنان؟

يعاني الفنان السوري من عدم وجود شركات إنتاج وشركات داعمة له وهذا ما يجعله يضطر لإنتاج أعماله على حسابه الخاص، كما يعاني من عدم تفعيل قانون الملكية الفكرية وأيضاً إلغاء أهم المهرجانات التي كان يشارك فيها مثل مهرجان المحبة ومهرجان الأغنية وغيرهما.

كيف تُحارَب الأغنية الهابطة؟

يكون ذلك بكتابة كلام يحترم ويليق بالمُستمع، وأطالب نقابة الفنانين بمحاسبة كل من يخرج عن هذا العُرف، فهذا الأمر من صلب عمل النقابة.

كلمة لك تختم بها اللقاء ؟

أتمنى أن يعود الألق للأغنية السورية من خلال إعادة مهرجان الأغنية السورية وبرامج الهواة لدعم الشباب… وكل الشكر لموقع تشرين الإلكتروني على هذا اللقاء وأتمنى لكم دوام التألق.

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