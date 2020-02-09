بتكلفة 3 مليارات ليرة.. محطة المعالجة في مصياف في الخدمة قريباً

حماة ـ تشرين:

أكد مدير شركة الصرف الصحي في حماة- المهندس وحيد اليوسف في تصريح لـ«تشرين» أن مشروع محطة المعالجة في منطقة مصياف سيتم الانتهاء منه خلال المدة العقدية المحددة بـ 3 سنوات ومن المتوقع تدشين المشروع في الشهر الخامس من العام الحالي حيث وصلت التكلفة الإجمالية إلى 3 مليارات ليرة تقريباً.

وأوضح اليوسف أن العمل جارٍ لتركيب التجهيزات الخاصة بأحواض التكثيف والتهوية والمكبس وإنجاز المبنى الإداري والخدمي بنسبة 99% والموقع العام هو قيد التشطيب.

وقال: تكمن أهمية محطة المعالجة هذه في رفع التلوث عن مدينة مصياف وقرى بقراقة -ربعو- طير جملة والمزارع التابعة لها، كما تتم الاستفادة من المياه الناتجة عن المعالجة في ري الأراضي الزراعية والحراجية إضافة إلى رفد سد أبو بعرة (سد الثورة) بكمية من المياه تقدر بـ5 آلاف م3 كما يستفاد أيضاً من المياه بإخماد الحرائق، حيث نفذ حوض تجميع لهذه الغاية سعته 800 م3، لافتاً إلى أن المياه الناتجة تتميز بأنها حمأة خامدة كلياً صالحة لتسميد الأراضي الزراعية.

وذكر أن مساحة المحطة 42 دونماً تخدم 60 ألف نسمة تقريباً وتنفذ من قبل شركة البناء والتعمير.

وفي سياق آخر بيّن مدير الشركة أن ورشات العمل ستتابع عملها في محطة شيزر في مدينة محردة التي توقف العمل فيها نتيجة الحرب وذلك بعد أن أصبحت المنطقة آمنة وكل تجهيزات المحطة الميكانيكية والكهربائية موجودة حيث تم الاحتفاظ بها في مخازن الشركة المنفذة شركة الإنشاءت العسكرية، علماً أن كل الأحواض منجزة كالتهوية والترسيب و95% من الأعمال المدنية منفذة وهذه المحطة تخدم 70 ألف نسمة لكل من مدينة محردة- حلفايا- جديدة – شيزر. ولفت إلى أن محطتي وادي العيون وكفربو قيد إعداد الدراسة التفصيلية والمواقع مستملكة وتم تخصيصها للشركة وهما ذات أولوية بالنسبة لمشروعات خطة العام الحالي.

وفي مجال مشروعات مصبات الصرف الصحي كشف مدير الشركة عن تنفيذ 22 مشروعاً موزعة في مختلف المحافظة وكان أبرزها مشروع مصب الحيلونة بتكلفة وصلت إلى 33 مليون ليرة ومشروع معرين الصليب بتكلفة 275 مليون ليرة إضافة إلى استبدال خطوط في مدينة حماة بتكلفة 800 مليون ليرة وهناك مصبات قيد التسليم منها مصب قمحانة -كفرعقيد –العالمية، ومصبات قيد التنفيذ منها: مصب بيصين – وناعور جورين- السويدة، كما تم تسليم موقع العمل لمصب قرية بلين بقيمة 80 مليون ليرة ومصب الموعة بقيمة 99 مليوناً، لافتاً إلى أن عدد المشاريع الجاري تنفيذها 22 مشروعاً موزعة في مختلف مناطق المحافظة.. وكان أبرز المشاريع مصب الحيلونة بتكلفة 330 مليون ليرة ومعرين الصليب بتكلفة 275 مليون ليرة، كما تم استبدال وتجديد خطوط في مدينة حماة بتكلفة 800 مليون ليرة، وهناك مصبات قيد التسليم منها مصب قمحانة وكفر عقيد والعالمية ومصبات قيد التنفيذ منها مصب بيصين وناعور جورين والسويدة وقد تم تسليم موقع العمل لمصب قرية بلين بقيمة 80 مليون ليرة ومصب الموعة بقيمة 99 مليون ليرة.

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