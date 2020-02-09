حملة مسح القدرات البصرية تستهدف 43 ألف طالب في مدارس القنيطرة

ممدوح عوض:

أكد مدير صحة القنيطرة الدكتور عوض العلي أن المديرية قامت بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة المدرسية في القنيطرة وبإشراف وزارة الصحة بإجراء حملة مسح القدرات البصرية لدى الأطفال في المدارس الابتدائية الحلقة الأولى في تربية القنيطرة من (الصف الأول وحتى الرابع), ووصل عدد المدارس المشمولة بالحملة 186 مدرسة وعدد الطلاب المستهدفين بالحملة 43 ألف طفل في أربع مناطق صحية (القنيطرة – سويسة – الذيابية – دمشق). من جهتها ذكرت رئيسة دائرة البرامج الصحية في مديرية الصحة الدكتورة إيمان اليوسف أن الحملة بدأت من تاريخ 12الشهر الفائت وتستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني لتشمل جميع الأطفال المستهدفين, وتم حتى الآن مسح 47 مدرسة لـ 12245 طالباً وطالبة وبلغ عدد حالات الطلاب الذين لديهم ضعف في القدرة البصرية 1473 طالباً, موضحة أنه تم تشكيل فرق مكونة من أطباء العينية المقيمين في مشفى ممدوح أباظة وأطباء دائرة البرامج الصحية ودائرة الصحة المدرسية والكادر التمريضي في المراكز الصحية لتشمل جميع المدارس المستهدفة على أرض المحافظة وتجمعات أبناء القنيطرة في دمشق وريفها. كما لفتت إلى جاهزية مديرية الصحة للحملة الوطنية ضد شلل الأطفال التي تبدأ بـ 16 وحتى 20 شباط الحالي من عمر يوم إلى مادون خمس سنوات وتستهدف 60 ألف طفل في خمس مناطق صحية: منطقة القنيطرة 11 مركزاً وعدد الأطفال المستهدفين فيها 10200 طفل, وسويسة عشرة مراكز وعدد المستهدفين 7 آلاف ومنطقة دمشق ثمانية مراكز وتستهدف 16500 طفل والذيابية عشرة مراكز وعدد المستهدفين 21 ألفاً ودرعا سبعة مراكز وعدد المستهدفين 5300 طفل, وأشارت إلى أن عدد الفرق الجوالة المكلفة بالحملة 14 فرقة بالإضافة إلى 127 عنصراً جوالاً و120 عنصراً ثابتاً.

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