وزارة التربية: تقدير دوام المدارس وفق الأحوال الجوية السائدة في كل محافظة

طلبت وزارة التربية من مديرياتها في المحافظات تقدير دوام المدارس في كل محافظة وفق الأحوال الجوية السائدة وإيقاف الدوام في بعض المدارس التي يصعب الوصول إليها حرصاً على سلامة وأمان الطلاب.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه سيتم تعويض الفاقد التعليمي لهذه المدارس في وقت لاحق وفق أحكام النظام الداخلي.

وتتعرض البلاد لتأثير منخفض جوي قطبي بدأ منذ مساء أمس ويستمر حتى يوم الثلاثاء القادم حيث يشتد تأثيره يومي الأحد والاثنين القادمين لتسيطر تيارات شمالية شرقية شديدة البرودة حيث يشهد يوم غد انخفاضاً أكبر في درجات الحرارة وتكون أدنى من معدلاتها من 6 إلى 9 درجات وتصل إلى ما دون “الصفر” المئوي.

طباعة