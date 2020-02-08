نظراً للأحوال الجوية السائدة.. جامعة البعث تؤجل امتحانات الغد

أعلنت جامعة البعث اليوم عن تأجيل الامتحانات الجامعية المقررة يوم غد الأحد في جميع كلياتها إلى موعد يحدد لاحقاً وذلك حرصاً منها على ضمان وصول جميع الطلبة إلى الجامعة لتأدية امتحاناتهم نظراً للأحوال الجوية السائدة.

وبين رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب في تصريح لمراسلة سانا أنه نظراً للحالة الجوية السائدة في المحافظة وانقطاع الطرق في بعض مناطقها وحرصاً على مصلحة الطلبة في استمرار العملية الامتحانية بالشكل الأمثل تقرر تأجيل المواد الامتحانية المقررة غداً في جامعة البعث بحمص إلى موعد يحدد لاحقاً.

ويبلغ عدد طلاب جامعة البعث نحو 130 ألف طالب.

وكانت جامعة طرطوس قد أعلنت اليوم عن تأجيل الامتحانات الجامعية المقررة غداً الأحد في جميع كلياتها بسبب الأحوال الجوية السائدة.

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