مقتل نحو 20 شخصاً بإطلاق نار في تايلاند

قتل 20 شخصاً على الأقل اليوم جراء قيام عسكري تايلاندي بإطلاق النار في مدينة ناخون راتشاسيما في منطقة موانغ شمال شرق تايلاند.

ونقلت وسائل إعلام تايلاندية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية كونجشيب تانتراوانيت قوله إن “جندياً تايلاندياً قتل 20 شخصاً على الأقل في هجوم بالرصاص” مضيفاً: “إنه من غير الواضح ما إذا كان المسلح قد أخذ رهائن داخل مركز تسوق حيث ما زال يعتقد أنه طليق”.

وأشار المتحدث إلى أن الشرطة والجنود اقتحموا مركز التسوق التايلاندي حيث ساعدوا مئات الأشخاص على الفرار.

بدورها قالت الشرطة المحلية إن “عسكريا سرق بندقية من قاعدة عسكرية في المدينة وقتل في البداية قائده وشخصين آخرين ثم فر بواسطة عربة عسكرية ليدخل لاحقاً إلى مركز تجاري حيث بدأ إطلاق نار مكثف على الموجودين” مشيرة إلى أنها ما زالت تبحث عنه.

من جهتها أشارت مصادر في المدينة إلى أن الحادث أسفر عن إصابة عدد كبير من الأشخاص موضحة أن مطلق النار نشر عدة صور وفيديوهات على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي توثق لحظات الهجوم.

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