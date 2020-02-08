وقفة احتجاجية للجالية الفلسطينية في بولندا رفضاً لـ “صفقة القرن”

نظم أنباء الجالية الفلسطينية في بولندا وقفة احتجاجية وسط العاصمة وارسو رفضاً لـ “صفقة القرن” التي تهدف إلى النيل من حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ورفع المشاركون خلال الوقفة العلم الفلسطيني ورددوا هتافات تندد بالقرارات الأمريكية المعادية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة مؤكدين رفضهم الكامل للصفقة المشؤومة التي تقوض إقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بضرورة الوقوف في وجه هذه الصفقة المشؤومة والتصدي لها وضرورة الإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

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