إسبانيا تتأهل لنهائيات كأس الاتحاد للتنس لفرق السيدات

تأهلت إسبانيا إلى نهائيات كأس الاتحاد لفرق السيدات بعد تغلبها 3-0 على اليابان اليوم.

وأصبح المنتخب الفائز باللقب خمس مرات أول المتأهلين إلى النهائيات التي ستقام في نيسان القادم بجانب المنتخبات المعفاة من خوض التصفيات وهي فرنسا وأستراليا والتشيك وهنغاريا البلد المستضيف.

وتسير كأس الاتحاد على نهج كأس ديفيز لفرق الرجال بإقامة نهائيات تشارك فيها منتخبات عدة في مدينة واحدة حيث سيتأهل 12 منتخباً للعب في بودابست وستقسم المنتخبات إلى أربع مجموعات على أن يصعد الأول من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي.

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