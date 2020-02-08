المطران حنا: انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات تستهدف الوجود الفلسطيني

أكد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى مؤامرة تستهدف الوجود الفلسطيني.

وقال المطران حنا خلال استقباله وفدا من موظفي الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة اليوم إن “الذين يتآمرون على المسجد الأقصى ويخططون لفرض أمر واقع جديد والسيطرة عليه هم ذاتهم المتآمرون على الوجود المسيحي الفلسطيني العريق في هذه المدينة المقدسة”.

وأوضح المطران حنا أنّ الانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال يشجعه على التمادي في مخططاته الاستعمارية داعيا إلى وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة هذه المخططات التي تستهدف الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم.

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