الجيش يواصل عملياته ضد التنظيمات الإرهابية بريفي إدلب الشمالي وحلب الجنوبي ويحقق تقدماً في قرى وبلدات عدة

تابعت وحدات الجيش العربي السوري عملياتها ضد إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” على محاور عدة في ريفي حلب الجنوبي وإدلب الشمالي الشرقي وحققت تقدماً في قرى وبلدات عدة بعد استهداف مقرات الإرهابيين وتحصيناتهم.

وذكر مراسل سانا أنّ وحدات الجيش المتقدمة من ريف إدلب حققت تقدماً على اتجاه بلدة رسم الصهريج وكوسنيا بريف حلب الجنوبي بعد توجيه ضربات صاروخية مركزة لعناصر تنظيم “جبهة النصرة” في القريتين فيما تقدمت وحدات أخرى في قرى عدة منها مريودة ومكحلة وخربة الكوسا وحوير العيس بعد عمليات مكثفة ضد التنظيمات الإرهابية كبدتها خلالها خسائر بالأفراد والعتاد.

ولفت المراسل إلى أنّ وحدات الجيش العاملة بريف حلب الجنوبي تقدمت في بلدة العيس وتلتها الاستراتيجية بعد رمايات مركزة دمرت خلالها تحصينات الإرهابيين ومقراتهم.

ونفذت وحدات الجيش رمايات مدفعية وصاروخية على محاور تحرك آليات الإرهابيين في محيط تفتناز وسرمين إلى الشمال الشرقي والشرق من مدينة إدلب ودمرت تعزيزات للتنظيم التكفيري حاول الزج بها في المعركة.

وأضاف المراسل: إنّ التقدم الجديد الذي حققه الجيش وسع إشرافه على مساحات واسعة من الطريق الدولي حلب-حماة.

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