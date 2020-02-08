استشهاد يمني وإصابة آخر بنيران قوات النظام السعودي في صعدة

استشهد يمني وأصيب آخر اليوم بنيران قوات النظام السعودي في محافظة صعدة شمال اليمن.

وذكر موقع المسيرة نت أنّ قوات حرس الحدود التابعة للنظام السعودي استهدفت بنيرانها منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر.

ومن جهة ثانية شنّ طيران العدوان السعودي 9 غارات على نقيل الفرضة بمديرية نهم في محافظة صنعاء ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالممتلكات.

إلى ذلك صعّدت قوى العدوان السعودي اليوم من خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة حيث قصف المرتزقته منطقتي 7 يوليو وكيلو 16 ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا بصواريخ الكاتيوشا.

كما استهدفت قوى العدوان بالمدفعية قرية البغيل بمديرية حيس ومنطقة الربصة بمديرية الحوك.

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