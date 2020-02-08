محاور مدينة حمص مفتوحة ولا توجد اختناقات في المصارف المطرية

قامت الورشات والآليات الفنية في مجلس مدينة حمص ‏بتفقد محاور وشوارع المدينة لمعالجة أي اختناقات نتيجة الأمطار الغزيرة التي ‏تشهدها المحافظة.

وذكر مدير الأشغال في مجلس المدينة المهندس حيدر النقري في تصريح لمراسلة “سانا” أن كل الطرق والشوارع في المدينة مفتوحة ولا تواجه أي عوائق أو اختناقات في المصارف المطرية.

وأوضح النقري أنه تمت معالجة اختناقات جزئية في شارع 8 آذار مؤكداً أن بقية المحاور مفتوحة والورشات الفنية جاهزة لمعالجة أي شكوى أو حالات طارئة.

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