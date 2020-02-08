مهاتير محمد: “صفقة القرن” غير مقبولة

أكد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أنّ ما تسمى “صفقة القرن” التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مقبولة وغير عادلة لأنها ستعوق الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

ونقلت وكالة “برناما” الماليزية عن مهاتير قوله خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الثالث لرابطة “برلمانيون لأجل القدس” اليوم: إنّ صفقة القرن ستؤدي إلى استمرار هيمنة الاحتلال الاسرائيلي الشبيهة بسياسة التمييز العنصري على الشعب الفلسطيني”، مؤكداً أنّ إعلان الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي سيعقد من الوضع في الشرق الأوسط وسيؤدي إلى وقوع المزيد من الصراعات.

واعتبر مهاتير أنّ هذه الصفقة تشكل عرضاً أحادي الطرف طرحته الولايات المتحدة و”إسرائيل” دون استشارة الجانب الفلسطيني وهي تعترف فقط بالاحتلال وتتجاهل في الوقت نفسه حقوق الفلسطينيين المظلومين.

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