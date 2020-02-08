ظريف يجدد استعداد إيران للتعاون للوصول إلى حل سياسي للأزمة في سورية
جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التأكيد على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في سورية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن ظريف قوله خلال لقائه اليوم في طهران المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون إن إيران مستعدة بشكل كامل للتعاون في سياق هذا الحل ضمن إطار احترام سيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية.
من جانبه عرض بيدرسون خلال اللقاء لآخر مستجدات الأزمة في سورية والسبل الكفيلة بدفع الحل السياسي فيها.