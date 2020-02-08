البيان الختامي للاجتماع الطارئ الثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في عمان: رفض أي تسوية لا تتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 14 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 08 شباط 2020
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ظريف يجدد استعداد إيران للتعاون للوصول إلى حل سياسي للأزمة في سورية
الزعنون والطراونة وبري: "صفقة القرن" مرفوضة
صباغ: إيجاد موقف عربي فاعل للتصدي للتمادي الأمريكي الإسرائيلي السافر
الخامنئي: إيران لا تشكل تهديداً لأي بلد
النواب العراقي: إخراج القوات الأمريكية قرار سيادي
الجيش يمشط مدينة سراقب بالكامل من مخلفات الإرهابيين
بعد إفلاته من العزل .. ترامب ينتقم من خصومه
بمشاركة سورية .. بدء الاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بعمان
موقع سلوفاكي: وجود قوات النظام التركي على الأراضي السورية خرق للقانون الدولي
الصين تدعو لتوخي الحذر من عودة الإرهاب العالمي
ترامب يقيل سفيراً أدلى بشهادة خلال تحقيقات عزله
بسبب أهميتها الاستراتيجية واستقلالية قرارها..
تقرير أمريكي يفضح أكاذيب «البنتاغون» بشأن تكلفة الحرب على العراق
صحيفة إسرائيلية: استعدادات مكثّفة لعقد لقاء بين نتنياهو وابن سلمان
تبدأ بكذبة وتنتهي بواقع حقيقي