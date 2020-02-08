آخر تحديث: 2020-02-08 16:49:37
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البيان الختامي للاجتماع الطارئ الثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في عمان: رفض أي تسوية لا تتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس

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التصنيفات: آخر الأخبار

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