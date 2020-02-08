الزعنون والطراونة وبري: “صفقة القرن” مرفوضة

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن ما تسمى “صفقة القرن” مرفوضة جملةً وتفصيلاً، مشدداً على أن انحياز الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي لن ينال من حقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية.

وقال الزعنون في كلمة خلال الاجتماع الطارئ الـ 30 للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة الأردنية عمان اليوم تحت عنوان “دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة قضية العرب والمسلمين”: لن نقبل ما جاءت به “صفقة القرن” لأنها تشكل عدواناً على الحقوق الفلسطينية والعربية ولن نقبل بغير القدس عاصمة لدولتنا المستقلة كاملة السيادة ولن نقبل إلا بعودة اللاجئين إلى ديارهم”.

وأشار الزعنون إلى أن خطر مؤامرة “صفقة القرن” لا يقتصر على فلسطين فحسب بل يطال مصالح الأمة العربية جمعاء، مطالباً برفض كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وبدعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه الهجمة الإسرائيلية الشرسة والضغوط الأمريكية التي يتعرض لها لفرض هذه الصفقة المشؤومة عليه.

ودعا الزعنون إلى التحرك مع الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وحثها على رفض “صفقة القرن” ومحاسبة المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين على انتهاكاتهم الجسيمة لقرارات الشرعية الدولية.

من جهته شدد رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة على رفض “صفقة القرن” التي تنتهك قرارات الشرعية الدولية وتصادر الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد الطراونة ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس والتمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم ووقف عمليات الاستيطان على حساب الأراضي الفلسطينية.

وأشار الطراونة إلى انحياز الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي على حساب الشعوب العربية مشددا على أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الجولان السوري المحتل ودعمه لكيان الاحتلال في تنفيذ مخططاته لضم الأغوار وأجزاء واسعة من الضفة الغربية انتهاك لقرارات الشرعية الدولية.

ولفت الطراونة إلى ضرورة دعم نضال الشعب الفلسطيني وصموده في وجه “صفقة القرن” وكل المؤامرات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

بدوره جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التأكيد على إدانة ورفض ما تسمى”صفقة القرن”، مبيناً أن الهدف منها هو تفتيت المنطقة انطلاقا من فلسطين.

وأشار بري إلى ضرورة عدم الاكتفاء ببيانات الرفض والإدانة واتخاذ خطوات عملية لدعم نضال الشعب الفلسطيني في معركته لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وضمان حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم.

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