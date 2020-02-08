لبنان .. تعطل الملاحة وإغلاق طرق جراء العاصفة الثلجية

عطلت العاصفة الثلجية والمطرية التي تضرب لبنان منذ الأمس الملاحة البحرية والنشاط التجاري في بعض المناطق جراء السقوط الكثيف للأمطار والثلوج.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: إن الملاحة البحرية تعطلت في ميناء صور التجاري كما توقفت أعمال الصيد البحري بسبب الرياح العاتية والأمطار حيث بلغ ارتفاع الأمواج نحو 4 أمتار كما أدت الأمطار الغزيرة والرياح القوية إلى إغلاق ميناء صيدا التجاري منذ ليل أمس إضافةً إلى إغلاق الكثير من الطرق في الجنوب اللبناني.

وأشارت الوكالة إلى أن الأمطار والثلوج والعواصف أدت أيضاً إلى تدني الحرارة وجرف التربة وتحول بعض الطرق في الشمال اللبناني إلى مستنقعات وارتفاع منسوب المياه في بعض الأنهار وفيضان بعضها الآخر والتسبب بأضرار للمزارعين وتخريب بيوت الزراعة المحمية.

وأعلنت المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة في الضنية وعكار إغلاق أبوابها اليوم أمام التلاميذ والطلاب.

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